Švédové vyvíjejí nosní sprej proti covidu i chřipce

Vědci proto doufají, že budou schopni vyvinout variantu cukru, který je ještě lepší v „podvádění virů” než ten, který se přirozeně produkuje v našem těle. Takový hypotetický „supercukr” by bylo možné použít jako nosní i ústní sprej, případně též jako inhalátor s malými aerosoly, které by člověk vdechoval. Přípravek by šel použít jak k preventivním účelům, tak v počáteční fázi infekce.