Sváteční stánky v Brně budou otevřeny do poslední minuty

Brněnští organizátoři vánočních trhů umožní každému z místních stánkařů prodej až do pátečních 17 hodin a 59 minut. „Zákaz platí od 18.00 a my je necháme prodávat až do poslední minuty,“ sdělila Právu ředitelka Turistického a informačního centra Brno (TIC) Jana Janulíková.