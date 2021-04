Středočeský kraj testuje část dětí ze speciálních škol PCR testy

„Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit PCR testy pro ty děti, které to opravdu potřebují. Pokud mentálně nebo tělesně postižené dítě nezvládne testování tzv. šťouracím testem, má být vyloučeno ze vzdělávání a zůstat doma. To je přece neakceptovatelné,“ kritizuje středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Dodala, že sice není přesvědčena, že testování ve školách je vůbec nutné, ale pokud už testovat, mělo by se to podle ní dělat efektivně, aby test děti zvládly a „byl vůbec k něčemu“.

Na to, že antigenní testy pro testování dětí nejsou vhodné, upozorňuje podle ní řada odborníků. K tomuto závěru došla také krajská studie, podle níž děti i v případě akutní infekce mohou mít nižší virovou nálož pod hranicí detekce antigenních testů.

Cena testu je 150 Kč a vlastní testování bude zahájeno v úterý. Děti, které jsou do tohoto režimu zařazeny, v pondělí – podle hejtmanky s vědomím krajské hygieny – neabsolvovaly antigenní test a počkají si do úterka na PCR.

Nicméně už v červnu by se mohli žáci v některých běžných školách testovat pomocí PCR testů. V diskusním pořadu v ČT to v neděli uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) s tím, že testy by se ve školách zaváděly postupně.