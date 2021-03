Sněmovní výbor podpořil policii zasahující proti antirouškařům

Nošení roušky venku je nyní povinnost na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a lidé by měli mít nasazenou roušku nebo respirátor, i když jsou venku osamoceni.

Policisty podpořil i pirátský člen výboru Lukáš Kolařík , podle něhož se zatím ukázalo, že zákroky, u kterých bylo prověřování ukončeno, byly vedeny v souladu se zákonem. „Myslím si, že lidé vždy mají spoustu možností, jak takovým zákrokům předejít. Ten finální zákrok přijde vždy až poté, co jsou vyčerpány všechny možné prostředky,“ řekl Právu.

Zároveň upozornil na to, že se zatím provedlo několik set tisíc kontrol a uložilo několik desítek tisíc pokut. Vážné incidenty, které vedly k razantnímu zákroku, byly pouze čtyři. „Většina lidí opatření dodržuje, a když jsou upozorněni, tak pochybení napraví,“ doplnil Kolařík.

Podobně se vyjádřil i jeho kolega Jiří Mašek ( ANO ), podle kterého je počet incidentů minimální proti počtům kontrol nebo pokut, které policisté ukládají. „Myslím si, že ty medializované situace se dějí pouze výjimečně, a pokud se stanou, tak policie zasahuje velmi profesionálně a je na to velmi dobře připravena,“ sdělil Právu Mašek.

Podle dalšího místopředsedy výboru Jiřího Žáčka (ODS) poslanci podpořili policii jednotně. Debatovat by se ale mělo dále o tom, zda je činnost sboru správně nasměrována. „Jestli má hlídat okresy, nebo by se měla podílet na řešení krize a být víc k pomoci strážníkům, kteří dnes ve svém obvodu do určité míry i zastupují věci, které řeší normálně Policie ČR,“ vysvětlil Žáček.