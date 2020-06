Šance na vakcínu proti koronaviru zvyšuje jeho malá schopnost mutace

Naděje, že by se mohla vytvořit univerzální dlouhodobě působící vakcína na nemoc covid-19, zvyšuje skutečnost, že koronavirus SARS-CoV-2 na rozdíl od virů způsobujících chřipku mutuje pomalu. Uvedla to ve středu zveřejněná studie z americké univerzity Johnse Hopkinse. Očkovací látka by se pak mohla používat celá léta na celém světě bez nutnosti připravovat každý rok novou.