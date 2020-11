Ruský výzkumník se schválně dvakrát nakazil covidem. Podruhé skončil v nemocnici

Bylo by podle něj přehnané spoléhat na „falešnou naději kolektivní imunity”, tedy ideálně stavu, kdy virus tak masivně prošel populací, že by mělo po překonání nákazy imunitu vůči němu tolik lidí, že by se prakticky přestal šířit. Jenže zároveň není jasné, jak dlouho by byli lidé před nákazou chráněni.