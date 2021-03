Rozpad krevních destiček: velmi vzácná komplikace po očkování

V Dánsku na trombocytopenii, tedy snížené množství krevních destiček, zemřela po očkování asi 60letá žena a ze stejných důvodů zemřel i jeden očkovaný v Norsku, kde s trombocytopenií hospitalizovali po očkování tři lidi.

List The New York Times zmínil dva případy podobných komplikací v USA. V lednu byla hospitalizovaná den po očkovaní vakcínou Moderny Luz Legaspiová. Udělaly se jí modřiny na pažích a nohou a v ústech měla afty, z nichž krvácela. Nakonec se ale zotavila.

Podobné problémy měl v lednu tři dny po podání vakcíny od Pfizeru/BioNTechu 56letý lékař Gregory Michael. Jemu ale léčba nepomohla zvýšit množství krevních destiček a zemřel na krvácení do mozku, uvedl list The New York Times.

Zatím není zcela potvrzené, že by to nutně souviselo s očkováním. Po vakcinaci 31 milionů lidí bylo na konci ledna v USA do amerického vládního systému pro hlášení vedlejších účinků vakcín VAERS nahlášeno 36 podobných případů.

Do 11. března bylo ve VEARS a obdobném britském systému evidováno celkem 150 případů ITP, uvedl lékařský časopis BMJ.

Americký Úřad pro potraviny a léky, který obě vakcíny schválil, uvedl, že případy zkoumá, ale že počet těchto případů nepřevyšuje jejich počet v normální populaci, takže může jít o náhodu.

Firma Pfizer uvedla, že bere tyto zprávy o vedlejších účincích velmi vážně. „Nicméně v tuto chvíli nejsme schopni určit, zda je tu spojitost s naší vakcínou,” dodala.

I po podání necovidových vakcín

Hematologové léčící autoimunitní trombocytopenii uvedli, že mají podezření na souvislost s podáním vakcíny, jde ale o vzácné případy, zřejmě spojené s predispozicemi některých lidí.

U nich může být reakcí na podání očkovací látky imunitní reakce, která ničí jejich krevní destičky. Objevuje se i u necovidových vakcín, zejména u polyvalentní proti spalničkám zarděnkám a příušnicím, ale i po očkování proti žloutence nebo chřipce.

„Myslím si, že je možné, že je tu vazba,“ řekl hematolog James Bussel který napsal tři sta vědeckých článků o nemocech krevních destiček.

K případům trombocytopenie po očkování proti covidu uvedl: „To, že se to děje po očkování, je dobře známé a bylo to zjištěno u mnoha dalších vakcín. Proč se to děje, nevíme.“

Doplnil, že ohroženi by mohli být lidé, kteří už měli problémy se srážlivostí krve a také lidé s autoimunitními nemocemi.

ITP se objevuje i po infekci bakterií helicobacter pylori, která stojí za částí případů vředů žaludku a dvanáctníku, po nákaze chřipkovým virem H3N2 a po horečce dengue.

I další expert na nemoci krve Jerry Spivak z Univerzity Johnse Hopkinse si myslím, že tu je vazba na očkování, domnívá se však, že podobné případy budou extrémně vzácné. Jde o desítky z desítek milionů.