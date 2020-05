Restaurace, které se přizpůsobily situaci, dokázaly minimalizovat škody

Restauratéři téměř okamžitě se spustil prodej přes okénko nebo podnikatelé jídlo přímo rozváželi. To ale není všechno.

„Kromě toho, že jsme začali samozřejmě balit jídla s sebou, jsme rozšířili nabídku o biofarmářské produkty, zejména mléčné výrobky. Při rozvozu jídel a piva jsme vozili do rodin tak i mléko, smetanu, všechny produkty z biofarmy. Dále jsme rozšířili nabídku o jídla, která normálně nevydáváme a nevaříme jako je sushi. A o to je obrovský zájem,“ svěřila Novinkám jednatelka společnosti Pražské hotely a restaurace Květa Mentová.

Nabídku rozšiřují i podniky mimo hlavní město a upravují otevírací dobu tak, aby co nejvíce vyhovovala zákazníkům.

„K dnešnímu dni je tam přes dva tisíce restaurací. Primárně šlo o to, že lidé opravdu nevěděli, které restaurace jsou otevřené. Nikde to nebylo k nalezení, takže si museli hledat jednotlivé webovky. My jsme jim dali možnost na jedné stránce vidět všechny restaurace v okolí, které mají otevřeno,“ řekl ve čtvrtek výkonný ředitel společnosti Storyous Igor Třeslín, který podotýká, že v polovině března ukazovala data společnosti až 90 procentní propad tržeb většiny podniků.