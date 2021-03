Regn-cov2 dostal první pacient s covidem, brzdí ho však přísná kritéria

Čtyřiatřicetiletému muži po transplantaci srdce a plic ho nasadili sedmý den po projevení mírných příznaků covidu. To je podle ministerstvem nastavených kritérií ideální pacient pro podání tohoto léku.

Takových ale nemusí být dost vzhledem k tomu, že v této chvíli je v ČR k dispozici ještě zhruba dva tisíce dávek obdobného léku Bamlanivimab, čtyři tisíce dávek Regn-cov2 a dalších osm tisíc přijde do května.

Bamlanivimab. Na slibný lék dosáhne jen málokdo. Můžou za to příliš přísná kritéria?

Ta oproti českým kritériím umožňuje především podávat monoklonální protilátky i nemocným nad 65 let bez dalších přidružených nemocí (u nás musí mít pacient bez ohledu na věk nějaké vážné přidružené onemocnění), dále těm s mírnějším stupněm obezity než „morbidním“, jako u nás, nebo všem pacientům s cukrovkou bez ohledu na její typ (u nás jen pro ty s prvním typem).

„Jde hlavně o to, aby se lidé ozvali. Upřímně řečeno třeba ta americká kritéria jsou dost širší, ale na začátku, když se ten dokument dával v Česku dohromady, což jsou asi čtyři týdny zpátky, tak ta situace vypadala jinak než dnes. Předpokládám, že kdyby se psala dnes, tak by byla trochu širší,“ domnívá se.

Ovlivnit situaci by mohl i přibývající počet očkovaných, kteří jsou považováni za rizikové, a nebudou tak náchylní k onemocnění covidem-19. Podle šéfa nemocnice Miloslava Ludvíka by se tak v budoucnu mohl dostat lék k více rizikovým pa­cientům. Překážkou je zatím omezené množství léku, úzká indikace i to, že zatím není v EU registrovaný.