Reakce států na koronavirus se musí vyšetřit, schválila jednohlasně WHO

Schválený text připravila Evropská unie, už před schválením jej ale podpořila více než stovka dalších členských zemí WHO včetně Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Británie či Kanady. Text žádá "nestranné, nezávislé a kompletní" vyšetření mezinárodní reakce na pandemii, kterou koordinovala WHO.

Rozdílné byly v uplynulých týdnech názory na to, kdy by mělo vyšetřování začít. Zatímco Spojené státy a některé další země tlačily na okamžité vyšetřování, Čína trvala na tom, že je třeba nejprve dostat šíření koronaviru SARS-CoV-2 pod kontrolu.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí slíbil, že vyšetřování nařídí "v nejbližším vhodném okamžiku". Text, který v úterý Světové zdravotnické shromáždění schválilo, hovoří podle agentury AFP o tom, že by vyšetřování mělo začít "co možná nejdříve".