Rakousko zavede lockdown pro neočkované v celé zemi

Pátá fáze plánu federální vlády uvádí, že by neočkovaní měli opouštět domovy jen ve výjimečných případech. Mohli by tak chodit do práce, na nákupy potravin, k lékařům či na procházky (běh). Vstup by neočkovaným měl být naopak odepřen do kin, restaurací, kaváren, barů, fitness center apod.