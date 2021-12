Rakousko ukončí lockdown. Ale jen pro očkované a uzdravené

Nehammer mezitím potvrdil záměr na zavedení povinného očkování osob starších 14 let od 1. února 2022. „Je to bohužel nutné, i když doufám, že se do té doby nechá naočkovat co nejvíce lidí,“ řekl kancléř s tím, že mnozí neočkovaní jsou nerozhodní a potřebují „páku k motivaci“.