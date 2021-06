Rakousko otevře diskotéky a noční kluby, místo respirátorů postačí roušky

Velké akce, jako jsou například svatby, oslavy narozenin, křtiny se mohou konat téměř bez omezení a bez limitu účastníků. To platí také o kulturních a sportovních událostech. „Vše, co nám dělá radost, je opět povolené,“ uvedl Kurz.

Novinkou je, že pro děti mladší 12 let nebude od 1. července povinné testování.

Celé Česko už je na úrovni šestého balíčku. Ten ale neexistuje. Co tedy platí?

Další rozvolnění v Rakousku bude záviset na úspěšnosti očkování. Podle plánu by 22. července nastala poslední fáze rozvolnění a zrušila by se poslední omezení, oznámil kancléř. Měla by se zrušit třeba povinná registrace v gastronomii.