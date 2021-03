Rada vlády projedná posunutí druhé dávky očkování

Podle Smejkala je nutné jednat rychle, prodloužení má podle něj smysl pouze v nejbližších týdnech, kdy je nutné naočkovat rychle co nejvíc lidí. „Zdůrazňujeme, že by to bylo krátkodobě, v dubnu už to nemá cenu, protože v dubnu zátěž nemocnic nebude tak velká,“ řekl.

S tím souhlasí i šéf epidemiologické skupiny ministerstva a vakcinolog Roman Chlíbek. „V případě nedostatku očkovacích látek, kdy je priorita naočkovat co nejvíce lidí hlavně první dávkou v co nejkratším čase, je možné přejít na tyto kratší intervaly. Jakmile by se zvedly dávky, není problém vrátit se i k původním intervalům,“ vysvětlil.

„Neznamená to, že by to ohrozilo ty, kteří druhou dávku dostanou později. Předpokládá se, že účinnost bude srovnatelná v tomto intervalu pro všechny očkované,“ dodal Chlíbek.

Česká vakcinologická společnost navrhuje z původních 21 dnů u Pfizer/BioNTech a 28 dnů u Moderny oddálit podání druhé dávky až na 42 dnů. Vakcíny od AstraZeneky by se změny nejspíše dotknout neměly, jelikož zde je interval až 13 týdnů.

Hlavní výhradou ministerstva byla organizační a logistická náročnost. Ministr opakovaně řekl, že z odborného hlediska s prodloužením intervalu souhlasí. Znamenalo by to ale přeobjednat 180 tisíc už zaregistrovaných lidí, což by v dubnu způsobilo problémy v očkovacích centrech.