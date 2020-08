Prymula: Virus se v létě změnil, na podzim může být hůř

„Numericky to příznivá čísla nejsou. Ale jsme v úplně jiné situaci, než jsme byli v březnu, dubnu. Onemocnění se chová klinicky odlišně, a to všude v Evropě. Počet zemřelých je výrazně nižší,“ uvedl Prymula.

„Virus se chová přirozeným způsobem. Když jsme zrušili naprostou většinu plošných opatření, tak logicky dochází k nárůstu. A to vidíme ve většině evropských zemí. Dominantním úkolem zejména hygieniků je, aby nedošlo k exponenciálnímu nárůstu. Čísla tedy nejsou kritická, co do klinického průběhu, ale představují epidemiologické riziko,“ dodal.