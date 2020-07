Prymula je opět v čele boje s covid-19, tentokrát jako člen vládní rady

„Rada vlády by měla vydávat strategii boje s covid-19, a řídící tým na úrovni ministerstva zdravotnictví by je měl operativně řešit. Každý by tam měl přinášet vize, je to kolektivní orgán o osmi lidech. Při rovnosti hlasů rozhoduje premiér,“ popsal Právu Prymula svou novou roli.