Proč je SARS-CoV-2 tak nakažlivý? Přenáší se mluvením

Američtí vědci tvrdí, že koronavirus je tak moc nakažlivý kvůli tomu, že jeho největší koncentrace je ve slinách. Tudíž když člověk nakažený nemocí covid-19 hovoří, dostanou se tisíce kapének do prostoru, kde jsou schopné přežít osm až 14 minut. Studie byla zveřejněna v odborném magazínu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).