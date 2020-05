Přehledně: Jaké platby můžete na čas odložit

Odložit splátky úvěrů poskytnutých před 26. březnem 2020 mohou lidé, kteří se kvůli koronavirové epidemii dostali do finančních problémů, na tři nebo šest měsíců. Bankám nemusí důvody dokládat. Ovšem je třeba dodržet základní podmínku - dlužník nesmí být k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

„Pro všechny, kteří se dostali kvůli koronaviru a omezení možnosti pracovat do finančních potíží, máme připravenou pomoc ve formě bezplatného odkladu plateb pojistného na tři měsíce. Stačí zavolat na naši bezplatnou zákaznickou linku a domluvit se s našimi pracovníky,” uvedla Lucia Šmehlíková ze společnosti Mutumutu.

„Pokud se klient dostane do životní situace, kdy si nebude moci dovolit platit pravidelné pojistné za životní pojištění, může placení pojistného přerušit. Po určitou dobu (závisí na výši kapitálové hodnoty) zůstává pojištěný, i když neplatí pojistné. Další možností je dohodnout snížení pojistného,” uvedla Ivana Buriánková z Generali Česká pojišťovna.

Pojišťovny dále klientům nabízejí řešení spočívající například ve změně frekvence splátek, třeba roční platbu pojistného si mohou rozložit do mnohem menších měsíčních plateb. Další možností je například dočasná úprava parametrů pojištění.

Vláda se vložila i do plateb nájemného. Lidé postižení epidemií nemusí do konce července platit nájemné, což zároveň nesmí být důvodem pro jejich výpověď. Podle zákona však dlužné nájemné musí uhradit do konce letošního roku.