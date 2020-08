Pomůže očkování obézním? Experti se netají obavami

„Nejde o to, že by (vakcína u obézních lidí) nefungovala, ale spíše o její účinnost. Jinak řečeno, mohla by fungovat, ale nemusela by být (u nich) tak účinná,“ řekl doktor Chad Petit, odborný asistent z katedry biochemie a molekulární genetiky na University of Alabama v britském Birminghamu. Někteří vědci spekulují, že příčinou nedostatečné účinnosti by mohlo být to, že u obézních lidí je narušena reakce části buněk imunitního systému.