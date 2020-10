Pomoc s trasováním jsme nabízeli už na jaře, připomíná policejní prezident Švejdar

Jak přistupují podle vašich zkušeností Češi k nařízením souvisejícím s koronavirem?

Myslím si, že na jaře byli z nemoci mnohem více vystrašení. Teď jsou tu skupinky, co se tváří, že se nic neděje. Já se za to nestydím a řeknu, že to je hodně nezodpovědné. Vím, o čem mluvím, protože se může stát, že se kvůli nezodpovědnosti dostaneme do stavu, že nemocní nebudou mít místo pro léčení.

Mám strach, abychom neucpali zdravotnický systém. Lidé spoléhají na to, že je policisté, hasiči a zdravotníci ochrání, a byl bych velmi nerad, aby to tak nebylo kvůli nezodpovědnosti. To by byl velký průšvih.

Neroste třeba agresivita lidí vůči policii, protože jim opatření vadí?

To jsme nezaznamenali. Takové případy můžeme řešit domluvou, pokutou nebo je předáme k řízení správnímu orgánu. Musím říct, že většinou to řešíme domluvou a lidé si ještě nechají říct, takže to zabere.

Nouzový stav zatím vláda vyhlásila na dva týdny. Myslíte, že ta doba bude stačit ke zlepšení situace?

To nevím, je potřeba počkat, jestli opatření zaberou, nebo nikoliv. Jejich smysl je, aby se zbrzdil narůstající počet případů, aby nezkolaboval zdravotnický systém. Za nás můžu říct, že po zavedení našich opatření jsme nárůst zbrzdili. Když opatření máte a dodržujete, tak počty nejdou nahoru, a to je teď hlavní účel toho, co připravuje vláda a ministerstvo zdravotnictví.

Když byl na jaře nouzový stav, tak policie omezila některé činnosti. Teď je situace alespoň podle zdravotnických čísel ještě horší. Vydal jste opět nějaké doporučení směrem k podřízeným?

Na jaře nebyl takový počet ochranných prostředků, nevěděli jsme, co nás čeká. Z preventivních důvodů se to omezilo. Dnes máme ochranné prostředky a víme, jak se chovat, tak nemáme potřebu redukovat činnost policie. Zatím jedeme standardně dál.

Jak zkomplikovala epidemie policejní práci?

Musíme pracovat v trochu jiném režimu. Od začátku září jsme proto přikročili k tvrdému rozdělení do pracovních skupin, které se střídají a nepotkávají. Některým policistům taková věc zásadně vstoupila do života a donutilo je to žít jinak. Museli tomu přizpůsobit i osobní život.

Chtěl bych všem policistům, policistkám i občanským zaměstnancům poděkovat, že to v drtivé většině chápou.

V létě jsem hlásil, že v novém roce spustíme nějaké věci (spuštění Národního kriminálního úřadu), a dnes musím přiznat, že to třeba nestihneme. Některé věci ale nelze uspěchat a nahradit je tím, že si budeme povídat po Skypu nebo po telefonu. K některým věcem je potřebný osobní kontakt.

A práce v terénu se nějak změnila?

I za rozděleného stavu musíme dělat všechno. Teď je nouzový stav, ale policie funguje stále stejně a nebyli jsme donuceni k tomu redukovat svoje činnosti. Kvůli nouzovému stavu a opatřením, která se k tomu vážou, nám přibyly kontroly dodržování opatření ministerstva zdravotnictví a od pátku možná přibudou kontroly mimořádných opatření vlády. Zatím to stíháme v rámci běžného výkonu služby.

Takže je práce víc?

Takhle bych to neřekl. Prostě máme práci, kterou zatím stíháme. Trochu mě děsí, že i přes všechna opatření roste počet lidí, kteří jsou v karanténě, a stoupá nám i počet pozitivně testovaných. Naštěstí je to rozprostřeno po celé republice a nestalo se, že by vypadla nějaká část policie, kterou bychom pak museli personálně dotovat odjinud. To ale neznamená, že se to nemůže stát za týden nebo za dva. Na jaře jsme také měli několik oddělení, která kvůli nemoci nebyla schopná fungovat, a poradili jsme si.

Aktuálně máte zhruba přes 700 policistů v karanténě nebo pozitivně testovaných. Kde je hranice, kdy už by mohl být problém?

To se nedá vypočítat. V okamžiku, když nám pošle hygienik do karantény patnáct lidí z jednoho útvaru, tak se může stát, že prostě nebude funkční, a tam budeme muset řešit nápravu. Týkat by se to mohlo zejména obvodních oddělení, dopravek nebo kriminálek. Nelze předjímat, co se stane, musíme umět improvizovat.

Hodně práce také můžeme zastat z domova. Byl jsem nepřítelem spojení home office, ale bohužel, situace nás donutila k tomu, že jsme to museli zavést. Někde se to osvědčilo, někde míň, ale je to jedna z cestiček, kterou také využíváme.

Víte, kde se policisté koronavirem nakazili? Bylo to při výkonu služby?

Drtivá většina pozitivně testovaných to chytila doma třeba od dětí. V práci to je minimální množství případů, kdy se dostali do kontaktu s někým, kdo je pozitivní. A mohl to být buď kolega, anebo nějaký pachatel.

Mohou policisté v příštím roce vzhledem k aktuální situaci počítat s růstem platů jako v minulých letech?

Mám jednoznačný úkol, aby policie měla minimálně stejně peněz jako letos. Pro mě by bylo velmi smutné a nešťastné, kdybychom se průměrem platů policistů dostali pod úroveň z letošního roku. To si myslím, že se nestane, protože příslib finančního pokrytí máme.

Od 1. srpna jsme zavedli stabilizační příplatek u některých útvarů, abychom personálně udrželi ty, které jsou v nejhorším podstavu. Patří mezi ně Praha, Středočeský a Karlovarský kraj a části Ústeckého a Libereckého kraje. Dnes si troufnu říct, že budeme mít i na stabilizační příplatek, a to je hodně dobře. Navíc ho mohou nově obdržet i jiné útvary, pokud by se dostaly do nějakého hlubokého podstavu.

Ale konkrétní procenta slíbit nemůžete?

To zatím nemůžu ani nechci. Je to věc, která se bude projednávat na vládě. Doufám, že za nás ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude bojovat jako lev, a necháme se překvapit. Peníze zatím máme zajištěné tak, že pokryjeme všechno, co je potřeba.

Policisté měli od tohoto týdne pomáhat hygienikům s trasováním kontaktů od nakažených lidí, ale zatím se nic neděje. Čím to je?

Tuto pomoc jsme nabízeli už na jaře, kdy to nebylo vyslyšeno. Teď na podzim v první fázi také ne. Nyní se připravuje dohoda mezi policií a ministerstvem zdravotnictví. Až bude připravená, tak máme až tři sta policistů, kteří mohou pomáhat s trasováním. Jejich úkolem bude prověřování kontaktů nakažených. Jestli je někde problém, tak v tom, že krajské hygienické stanice nestíhají trasovat, a v této věci si myslím, že pomoct umíme.

A kde vzniklo prodlení, když ještě nemůžete pomáhat?

Nemůžeme podepisovat dohodu, jakou s ministerstvem podepisovaly civilní subjekty. Jsme ozbrojený sbor a musíme mít trochu jiné znění dohody. Ta se musí přepracovat.

Účastníte se všech jednání Ústředního krizového štábu. Jak to tam v zákulisí vypadá?

Činnost štábu nechci a ani nemůžu nějak hodnotit. Policie je tady proto, aby zajišťovala bezpečnost a pořádek. Můžu říct, že to, co potřebujeme, tak na krizovém štábu prosadíme.

Máte vy sám možnost potkávat policisty a bavit se s nimi?