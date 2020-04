Polárníci čekají na repatriační let

Kvůli koronaviru ale ledoborec s týmem a s další vědeckou skupinou, a to s deseti polárníky z Polska, zamířil až do Valparaísa. Cesta se prodloužila o 2000 kilometrů. Ledoborec zakotvil ve Valparaísu ve středu. Vědci jsou v pořádku. Jejich stav neustále sleduje lékař.

Skupina zamíří autobusem do hotelu v chilském hlavním městě Santiagu, kde bude v karanténě, a to společně s dalšími českými občany usilujícími o návrat domů. „Mají zajištěna tři jídla denně. Bude o ně dobře postaráno. S velvyslanectvím pracujeme na tom, abychom je dostali domů v repatriačním letu Německa. Není ale jisté, zda se skutečně poletí, to teprve uvidíme,“ řekl Právu vedoucí projektu Mendelovy polární stanice Daniel Nývlt.

Pokud repatriační let nevyjde, mají výzkumníci zajištěny letenky do Evropy na druhého května. Do té doby by museli na let čekat v hotelu, z něhož se nesmí vycházet.