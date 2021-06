Po úmrtí 18leté dívky omezí Itálie očkování AstraZenekou

Itálie zvažuje, že omezí používání vakcíny od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Důvodem je úmrtí 18leté dívky, která zemřela krátce poté, co dostala tento druh očkovací látky. Používání preparátu by mělo být výrazněji omezeno u lidí pod 50 let. V současnosti italské úřady pouze doporučují AstraZeneku přednostně používat k očkování starších ročníků.