Po prodělání covidu roste počet neurologických a psychických poruch

U 33,6 procenta lidí, kteří prodělali covid-19, se do půl roku od potvrzení nákazy projevily následné psychiatrické a neurologické potíže, přičemž u 12,8 procenta nakažených se tyto potíže objevily vůbec poprvé. Je to mnohem častěji než v případě chřipky a dalších respiračních nemocí, kde se riziko pohybuje mezi 1,21 až 5,28 procenta.

Hlavní autor Max Taquet, který působí na katedře psychiatrie na Oxfordské univerzitě, uvedl pro list The Guardian: „U diagnóz, jako je mrtvice a nitrolební krvácení riziko během šesti měsíců rychle klesá, ale u pár neurologických a psychiatrických diagnóz neznáme odpověď, kdy to skončí.“ Nelze však vyloučit, že část z těchto lidí měla potíže ještě před nákazou koronavirem, ale nebyly u nich diagnostikovány, podle Taqueta to však rozhodně neplatí o všech.