Plošné testování začíná. Ukáže, jak na tom skutečně jsme

Ve čtvrtek v Praze, Brně a v Litoměřicích a o den později v Olomouci, Litovli a Uničově se v rámci vědecké studie uskuteční unikátní testování na protilátky koronaviru, do kterého se mohou zapojit obyvatelé České republiky, ale i cizinci žijící trvale či přechodně v Česku bez příznaků nemoci covid-19 a to ve věkové skupině 18-89 let. Děti od osmi do 18 let budou testovány jen v Praze a Brně.