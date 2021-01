Ostravské krematorium nestíhá. Hejtman chce přerozdělení nebožtíků

„Řešili jsme to dnes na krajském krizovém štábu a ostravský primátor nás na tento problém upozornil. Že je potřeba to řešit, že krematorium není schopno zpopelnit všechny zemřelé. Budeme proto na ústředním krizovém štábu tuto otázku řešit, aby došlo k přerozdělení zemřelých, aby došlo k nějaké koordinaci,“ řekl Právu Vondrák.

Také ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) uvedl, že ústřední krizový štáb by měl zvážit, jestli i jiná krematoria jsou tak vytížená, například jedou nepřetržitě jako od podzimu ostravské krematorium. "A to už místo jednoho máme dva externí mrazicí návěsy, abychom to nějak zvládli," řekl Macura serveru iDnes.cz.