ON-LINE: Německo hlásí rekordní nárůst nakažených i obětí

Už ve středu byl nárůst nových případů rekordní, činil 23 679. V úterý zemřelo za den 590 nakažených. Sedmidenní reprodukční číslo v Německu bylo ve čtvrtek na hodnotě 1,03. Udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Restaurace, kina a divadla jsou v Německu do 10. ledna zavřené, ale školy a školky zůstávají otevřené. Minulý týden se tato opatření prodloužila až do 10. ledna.

6:18 - V Mexiku má nejvíc obětí covid-19 mezi pacienty v průměrném věku 55 let, zatímco v Evropě je to 75 let, uvedl tajemník ministra zdravotnictví Hugo López-Gatell. Podle něj to souvisí s rozšířenou obezitou, diabetem a hypertenzí. V zemi testy odhalily celkem 1 217 126 nakažených, z nichž 112 326 zemřelo. Za den stoupl počet nakažených o 11 897 a obětí o 671