ON-LINE: V Jihoafrické republice ustupuje vlna nákaz vyvolaná variantou omikron

5:45 - K anadské provincie Quebec a Ontario oznámily kvůli rekordním počtům lidí nakažených koronavirem nová protiepidemická opatření. Ve frankofonní provincii Quebec začne už dnes platit noční zákaz vycházení od 22:00 do 5:00, což znemožní pouliční oslavy příchodu Nového roku. Restaurace budou moci vydávat pouze objednaná jídla a školy budou nejméně do půlky ledna vyučovat on-line. Uzavřou se i sportoviště a kostely. V nejlidnatější provincii Ontario se dětem o dva dny prodlouží vánoční prázdniny. Kanadské úřady ve čtvrtek ohlásily bezmála 40 000 nových případů infekce koronavirem, což je dosud nejvyšší počet. Na Quebec z toho připadá přes 14 000 infikovaných, jen o několik stovek nakažených méně ohlásila provincie Ontario.

5:42 - Podnikatelé mají dnes poslední možnost požádat o úvěr z programu COVID III a COVID plus. Záruční programy fungují od loňského jara, příjem žádostí do nich měl původně skončit loni na konci roku. Evropská komise ale prodloužila platnost tzv. dočasného rámce, který členským státům v souvislosti s pandemií koronaviru umožnil okamžitě podpořit ekonomiku. Česká vláda tak programy COVID III a plus na základě pokračování dočasného rámce prodloužila nejprve do letošního června a následně 31. prosince.