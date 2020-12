ON-LINE: V Česku se zpřísnila opatření proti covidu, v Německu přibylo 14 000 nemocných

6:08 - Británie začne nejspíš už na začátku ledna distribuovat do očkovacích center vakcínu proti covidu-19 vyvinutou díky spolupráci Oxfordské univerzity s farmaceutickou společností AstraZeneca. Napsal o tom nedělník The Sunday Telegraph. Podle jeho informací by úřady měly očkovací látku schválit během několika následujících dní.