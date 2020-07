ON-LINE: Koronavirus trhá v Česku rekordy

05:47 - Světová zdravotnická organizace (WHO) počítá s masivním očkování proti novému typu koronaviru v polovině roku 2021. „V současné době je v klinických hodnoceních přes 20 kandidátů na vakcíny. Jsme přesvědčeni, že několik z nich bude fungovat," řekla DPA Soumya Swaminathanová z WHO. První výsledky by mohly být k dispozici na začátku roku 2021. Po hromadné výrobě vakcín by se podle jejího názoru mohlo začít masově očkovat v polovině roku 2021.