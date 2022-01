Omikron bleskově mění plány operací

Když kuchaře brali do nemocnice, měl negativní PCR test; těsně předtím, než měl jít na sál na operaci kolene, objevila laboratoř v krvi milovníka české kuchyně omikron.

„Hned jsem šel domů do izolace, ta mi teď končí a budu se domlouvat na novém termínu operace. Doufám, že zas nebudu muset dva roky čekat,“ dodal šéfkuchař.

V nemocnici v Jihlavě zatím ‚covidové‘ pojistky ve formě PCR testů, pořízených striktně den před hospitalizací, fungovaly spolehlivě. „Že by onemocněl pacient mezi příjmem a operací, se nám nestalo,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

I v Nemocnici Šumperk či ve FN nemocnici v Brně si na nedostatek pacientů nestěžují. „Pacienti operace neodříkávají. Drtivá většina z nich se před plánovanými zákroky drží v izolaci, aby možnost nákazy co nejvíce eliminovali,“ řekla Právu mluvčí nemocnice Hana Hanke.

„Občas se stane, že se nějaký pacient nemůže z důvodu karantény nebo izolace dostavit k zákroku, ale nedělá nám to větší problémy. Stejné je to u lékařů, ale protože jsme se ještě s operacemi nevrátili na 100 procent, tak to zvládáme,“ popsala Právu Veronika Plachá, mluvčí brněnské fakultní nemocnice.