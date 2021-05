Olympiáda v ohrožení: Většina Japonců by ji nejradši zrušila

Přípravy letních olympijských her v Tokiu opět narazily. Podle nového průzkumu agentury Yomiuri Shimbun by olympiádu zrušilo 59 procent lidí, 39 procent lidí by ji i přes probíhající pandemii koronaviru uspořádalo. Informoval o tom list Guardian. Mezinárodní olympijský výbor (IOC) počítá se zahájením her 23. července, původně se měly konat už minulý rok.