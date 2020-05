Ohrožení zvířat lidmi nahrává virům

Lov volně žijících živočichů a obchod s nimi, rozsáhlé ničení přírodního a přírodě blízkého prostředí a pokračující pronikání měst do okolní krajiny spojené s přesunem obyvatelstva do nich, to vše podporuje úzký kontakt mezi lidmi a faunou. Zvyšuje se tak nebezpečí přenosu virů a následné vypuknutí infekčního onemocnění, které může mít až pandemický rozsah.