Odborníci se shodují: virus zmutoval a slábne

Druhou vlnu neočekávám, není, z čeho by se rekrutovala. Virus už skutečně slábne až mizí

„Jak už jsem říkala před dvěma měsíci, druhou vlnu neočekávám, není, z čeho by se rekrutovala. Virus už skutečně slábne až mizí, jak jsem předpokládala,“ je přesvědčená molekulární genetička.

Epidemiolog Roman Prymula upozorňuje, že koronavirus nezmizel, ale je podle něj zřejmé, že se změnil, z našeho pohledu k lepšímu, tedy že zeslábl. „Neovlivňujeme to však příliš my, je to funkce toho viru. Nějakým způsobem zmutoval,“ citoval jeho hodnocení server Tn.cz.