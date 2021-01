Očkování v USA je chaotické a pomalé. Potřebujeme zrychlit, říká šéf zdravotnické služby

Z liknavého přístupu už představitelům některých států dochází trpělivost. Guvernéři Floridy a New Yorku už například pohrozili peněžitým trestem (ve výši v přepočtu od zhruba 2 milionů do 21 milionů korun) nemocnicím, které vakcinaci nezrychlí.

Starosta New Yorku Bill de Blasio byl v pondělí znepokojen tím, že místní nemocnice naočkovaly od Nového roku v pěti okrscích pouhých 148 lidí. De Blasio přitom sliboval, že denně v New Yorku dostane vakcínu až 100 tisíc lidí.

New York a Florida přitom ani zdaleka nejsou nejhorší státy co do vakcinace obyvatel. New York dosud využil 33 procent všech vakcín, které dostal, Florida pak 23 procent. Nejhůř si vedou Kansas a Georgia s 15 procenty. Na opačném pólu jsou obě Dakoty – Severní s 58 procenty a Jižní s 62. Přes polovinu vakcín dále využily už jen Tennessee, Connecticut a Maine.