Obří výletní lodě se staly vězením pro desetitisíce členů posádek

Když brazilský DJ Caio Saldanha se svou snoubenkou Jessikou Furianovou dorazili na počátku března do USA, těšili se na nový život během práce na lodi Celebrity Infinity společnosti Royal Caribbean. Netušili, že se změní ve vězení.

Den poté, co loď 13. března vyplula, americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vydala zákaz plaveb výletních lodí a Royal Caribbean zrušila všechny své operace na celém světě.

„Bylo to šokující překvapení. Byla to noční můra,“ řekl stanici BBC Caldanha. Plavby byly přerušeny nejprve na třicet dní, pak na 40, 50, 60. CDC termíny prodlužovala a země ve strachu ze šíření nemoci covid-19 lodím uzavřely přístavy.

Do přístavů doplouvají poslední výletní lodě, měly dramatické osudy

Do přístavů doplouvají poslední výletní lodě, měly dramatické osudy Koronavirus

Touží se vrátit domů, leč nemohou. Protože nic nenasvědčuje tomu, že by pandemie byla u konce, i když v Evropě pomalu ustupuje stejně jako v Číně a na Dálném východě, v amerických výsostných vodách je podle sdělení pobřežní stráže 85 lodí s asi 54 200 lidmi na palubě. Podle listu Miami Herald jich bylo na světě na palubách těchto lodí přes sto tisíc.

Americká firma Royal Caribbean sice zařídila v úterý let pro britské členy posádek z Miami do Londýna, jenomže posádky jsou veskrze mezinárodní a podobné lety jsou nákladné, protože se při nich musejí dodržovat všechna nařízení CDC. Musí například jít o speciální charterové lety.

Na lodi Regal Princess společnosti Princess Cruises dokonce propukly protesty poté, co zemřel jeden ukrajinský člen personálu, když u Nizozemska skočil z paluby do moře. Protesty propukly na lodi poté, co byla odložena repatriace. Na jiné lodi dokonce Rumuni drží hladovku.