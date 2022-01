Nový lék na covid může snadno skončit na černém trhu, obávají se v Izraeli

Zásoby léku budou alespoň ze začátku malé, a tak někteří pozitivně testovaní na covid nebudou mít k léku přístup. To vytvoří poptávku na černém trhu.

„Je jen otázkou času, kdy vznikne pro lék černý trh,“ řekl vysoký úředník izraelského ministerstva zdravotnictví. „Podmínky jsou pro to prostě ideální,” dodal.

První náklad o 20 tisících léků dorazil do Izraele ve čtvrtek. Izrael je po Spojených státech druhá země, která lék obdržela. Paxlovid byl zatím schválen ještě v Jižní Koreji. Evropská léková agentura (EMA) jeho schválení doporučila.

Lék by neměl mít příliš mnoho vedlejších účinků. Při testování se ukázalo, že by měl redukovat téměř 90 procent hospitalizací a úmrtí pacientů, kteří by mohli mít vážný průběh nemoci.