Nouzový stav se prodlouží do 23. prosince, rozhodla Sněmovna

Sněmovna hlasy ANO, ČSSD a KSČM ve středu po několikahodinové debatě schválila prodloužení nouzového stavu do 23. prosince. Vláda přitom původně žádala o prodloužení stavu nouze až do 11. ledna, to však odmítli komunisté, kteří vládu tolerují.