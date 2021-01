Nouzový stav se prodlouží do 14. února, schválili poslanci

Žáci by se mohli vracet do škol od února, nastínil Blatný

I nyní se kabinet opřel o komunisty. Ti tentokrát za své hlasy požadovali například otevření škol pro žáky prvního stupně od začátku února nebo také obnovení provozu zimních středisek a ubytovacích služeb. Blatný ve čtvrtek následně prohlásil, že žáci z prvního stupně by se do škol mohli vrátit začátkem příštího měsíce, pokud to ovšem epidemická situace dovolí.