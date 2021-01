Nošení roušek na veřejnosti snižuje reprodukční číslo pod 1, zjistila studie

Nošení roušek na veřejnosti je v boji proti pandemii covid-19 užitečné a snižuje reprodukční číslo pod hodnotu 1. Mezinárodní skupina autorů, ke kterým patří i Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR, o tom referuje v článku, který zveřejnil odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).