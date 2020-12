Nemocnice se na očkování připravují samy, pokyny od ministerstva nemají

Na dotaz Novinek, zda nemocnice již dostaly pokyny k budoucímu očkování proti covidu-19, odkázala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová na veřejně dostupnou strategii očkování.

Podle šestnáctistránkového dokumentu by první fáze očkování zaměřená na zdravotnický personál a rizikové skupiny měla probíhat v očkovacích centrech fakultních a krajských nemocnic a zdravotních ústavů. Těm by mohly pomáhat i mobilní očkovací týmy.

S plošným očkováním by pak měli pomoci praktičtí lékaři. K tomu by však byla potřeba vakcína, kterou lze skladovat v běžné ledničce.

Vakcína od firem Pfizer a BioNTech, která by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohla být schválena nejdříve 29. prosince, se ale musí skladovat při teplotách až -70 stupňů. Očkovat by se podle Blatného mohlo začít za šest až osm týdnů. Vakcína se má podávat ve dvou dávkách v rozmezí tří až čtyř týdnů.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že další dávky pro milion osob by do Česka mohly dorazit v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Resort očekává, že už v lednu by mohlo být proočkováno 135 tisíc lidí vakcínou společnosti Pfizer a 100 tisíc vakcínou od Astra-Zeneca.

Nemocnicím přitom zatím chybí detailní pokyny od státu, jak by očkování měly provádět.

„Ohledně příprav na očkování proti koronaviru zatím není centrálně zpracovaná ani metodika ani strategie ani vládou pověřený zmocněnec, a dokonce není vakcína ani schválena příslušným regulačním úřadem. Až dostaneme tyto informace, začneme se samozřejmě připravovat a věřím, že vše potřebné zajistíme včas,“ uvedl mluvčí nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a předseda Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petr Ballek.

Plán zřídit vládního zmocněnce pro očkování zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí. Kandidátem na funkci je bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula (za ANO). Ten v pondělí v rozhovoru pro ČT přiznal, že Česko v přípravách na očkování zaspalo. Za nedostatečnou přípravu kritizuje vládu i opozice.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana nejsou v Česku připravené dodavatelské řetězce, skladování ani očkovací centra. „Je to největší logistická výzva za posledních 30 let, mnohem složitější než trasování,” uvedl v úterý Rakušan.

„Vidíme naprosté selhání v logistice. Obáváme se, že očkování budou provázet zmatky,” dodal lidovecký poslanec Jan Bartošek.

Další země Evropské unie už připravily propracované plány očkování v minulých týdnech. Například sousední Německo má již připravená očkovací centra a podle spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna bude země schopna proočkovat až 60 procent populace (přibližně 50 milionů osob) do léta roku 2021. Do léta příštího roku plánuje naočkovat dvě třetiny své populace (přibližně 30 milionů osob) i Španělsko. Francie plánuje během prvních tří měsíců příštího roku naočkovat 16 milionů osob.

Nemocnice se připravují, čekají na konkrétní pokyny

Některé české nemocnice se tak začaly na očkování chystat samy. Například pražská Všeobecná fakultní nemocnice podle mluvčí Marie Heřmánkové už chystá prostory pro skladování vakcíny. „Připravujeme mrazáky a další prostory vhodné pro skladování vakcíny,” uvedla s tím, že v tuto chvíli by byla nemocnice schopna očkovat 100 až 150 osob denně.

Ve Fakultní nemocnici Motol už počítají s tím, že vakcínu budou skladovat v mrazáku nemocniční lékárny. „Vakcína je relativně prostorově nenáročná,” uvedla mluvčí nemocnice Pavlína Danková s tím, že pokyny pro konkrétní zacházení s vakcínou by měly být hotové do konce tohoto týdne.

Připravena je podle mluvčího Adama Fritschera i Fakultní nemocnice Olomouc, také zde čekají na podrobné instrukce od ministerstva. „Očekáváme prováděcí instrukce od ministerstva zdravotnictví, od nějž máme přislíbenu vakcínu i s chladicím zařízením. Očkování bude provádět Očkovací centrum na Klinice pracovního lékařství FN Olomouc,“ řekl mluvčí.

Ve Zlínském kraji, kde fungují čtyři krajské nemocnice, zatím počítají se zřízením očkovacího centra ve Zlínské nemocnici. „V první řadě budeme očkovat vlastní zdravotnický personál. Máme vlastní ambulance praktického lékaře, kde probíhá například každý rok i očkování zdravotníků proti chřipce. Další podrobnosti budeme teprve řešit,“ řekl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant s tím, že v centru budou schopni zajistit kapacitu minimálně pro 30 osob na den.

V písecké nemocnici počítají, že budou schopni naočkovat až 400 lidí za den. „Bude záležet na schématu a případně zapojení praktiků,” uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. V nemocnici zatím ani netuší, jak bude spolupráce s praktickými lékaři probíhat. „Neznámou je míra nutné spolupráce s praktickými lékaři. Nemocnice neví, kdo z jejich kartoték spadá na Písecku do vyjmenovaných skupin pacientů k očkování,” dodal Holan.

Za jakých podmínek budou očkovací centra vznikat, neví jistě ani v Karlovarské krajské nemocnici. „Z dosavadní komunikace s ministerstvem například vyplývá, že v těchto podmínkách pravděpodobně bude nutné oddělení očkovacích center od odběrových míst, že by měla by být zřízena nejméně tři pracoviště, která musí být stavebně oddělena a na každém musí být přítomen lékař,“ řekl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

„Zda to budou i finální podmínky, nám ale není známo,“ dodal s tím, že pro nemocnici by požadavek stavebně oddělených prostorů byl problémem a musela by místa vyčlenit na úkor běžného provozu nemocnice.