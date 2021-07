Nechte se očkovat, naléhá rakouský kancléř na mladé

Počty nově nakažených koronavirem v Rakousku se zvyšují. Infekce řádí především mezi mladými lidmi. Zdravotnické úřady hlásí, že 70 procent nově infikovaných je mladších 35 let. Pouhých pět procent nakažených spadá do věkové kategorie nad 65 let, píše deník Krone.