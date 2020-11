Nákupy se Němcům komplikují, v obchodech musí být 20 metrů čtverečních na zákazníka

Spolková vláda rozhodla, že v obchodech s prodejní plochou do 800 metrů čtverečních může být přítomno jen tolik nakupujících, aby se splnil limit 10 metrů čtverečních na jednu osobu. V obchodech, které jsou větší, nastupuje přísnější omezení. Může tam jen tolik nakupujících, aby na jednoho bylo 20 metrů čtverečních. Dosud platilo v Německu omezení 10 metrů čtverečních na osobu. Pro srovnání, v Česku je tento limit stanoven na 15 metrů čtverečních.

Novinkou je i to, že roušky budou povinné i na parkovištích před obchody. Povinnost nošení roušek se rozšiřuje z uzavřených místností a veřejné dopravy i na volná prostranství. Oblasti, kde se musí nosit roušky i venku, určí místní úřady.

Německo prodlouží karanténu do 20. prosince, podmínky se zpřísní

Německo prodlouží karanténu do 20. prosince, podmínky se zpřísní Koronavirus

V železniční dopravě by se podle nového nařízení měla zvýšit kapacita míst k sezení a současně se omezí rezervace tak, aby se zachovaly mezi cestujícími rozestupy. Ve vlacích bude platit povinnost mít roušku a posílí se kontroly, zda se toto nařízení dodržuje.

„Virus nelze oklamat,“ řekla kancléřka před poslanci v parlamentu. Nadějí je, že se o něm ví daleko více. „Máme to ve svých rukou a nejsme bezmocní,“ uvedla. Každý může podle ní přispět k tomu, abychom tuto dobu zvládli. „Zima bude obtížná, ale skončí,“ říká Merkelová.

Nově se soukromá setkání rodin a známých omezí na maximálně pět lidí z nejvýše dvou domácností. Přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku se ale režim pro setkávání rodin zmírní, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností.

„Doufáme, že vakcíny budou brzy schváleny,“ řekla kancléřka. To sice podle ní neznamená okamžitý konec pandemie, ale: „Je to světlo na konci tunelu,“ řekla Merkelová. „Během této doby bychom neměli myslet jen na naše rodiny, ale také na každého, kdo to má opravdu těžké,“ uzavřela svůj projev.