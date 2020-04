Nájezdy bezohledných koronaturistů ničí přírodu

„Připadá mi to, jako by letos vyrazili do přírody jiní lidé než obvykle. Jsou to asi lidé, kteří za jiné situace do přírody nechodí a nemají odpovídající návyky,“ komentoval situaci vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově na Břeclavsku Jiří Kmet. Jako by nouzový stav vyhnal do přírody lidi bez vztahu ke krajině, zvyklé asi trávit volný čas v nákupních centrech a podobně.