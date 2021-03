Merck „svůj” ivermektin zpochybnil. Vyvíjí nový lék

Merck ho vyvíjí na objednávku americké vlády , která se v prosinci smluvně zavázala zaplatit 356 milionů dolarů (7,8 miliardy korun) za vývoj, výrobu a dodávky 60 až 100 tisíc dávek tohoto léku do konce června.

Riziko úmrtí na respirační selhání po podání preparátu se mělo snížit o více než 50 procent. Podle agentury Reuters nyní probíhá fáze dvě této studie, která by měla skončit v květnu, a třetí fáze v červnu.

Nasazení léku záleží na tom, zda získá povolení pro nouzové použití nebo souhlas od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Ten si nyní vyžádal novou rozsáhlejší studii, která by měla poskytnout podrobnější data o jeho účincích, řekl Kartsonis. Kompletní výsledky by tak měly být známy do konce roku.