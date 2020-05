Matovič připustil rychlejší uvolňování restrikcí na Slovensku, rozhodne se v pondělí

Reagoval tak na příznivá čísla v počtu pozitivně testovaných lidí na covid-19 na Slovensku, která se za poslední týden pohybují od dvou do sedmi nových infikovaných denně. „Buďme však nadále velmi opatrní. Slovensko ekonomicky nepřežije druhou a třetí vlnu nákazy,“ upozornil Matovič.

Rozvolňování mělo být podle původního plánu rozloženo do čtyř fází. V první fázi byly otevřeny prodejny do 300 metrů čtverečních, restaurace a provozy veřejného stravování, ale pouze přes prodejní okénka. Lidé mohou také využívat vnější sportoviště v případě bezkontaktních sportů, bez využívání šaten, sociálních zařízení a samozřejmě bez diváků. Otevřeny jsou dělnické ubytovny bez poskytování společného stravování, vnější tržiště, prodejny automobilů a autobazary.

Podle původního plánu by se ve druhé fázi (od 6. května) měla otevřít kadeřnictví, manikúry a pedikúry, vnější turistické atrakce, fungovat mohou znovu také taxislužby, konat se mohou znovu i bohoslužby a svatby.

Ve třetí fázi od 20. května by se měly otevřít obchody a služby v prodejnách do 1000 metrů čtverečních, veřejné stravování na terasách, masáže, muzea, galerie, knihovny a výstavní síně. Ve čtvrté fázi (od 3. června) by se měly otevřít školy, kina, divadla, obchodní centra, bude možné pořádat sportovní a kulturní akce.