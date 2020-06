Manželé Gatesovi se tvrdě pustili do Spojených států

Nadace Billa a Melindy Gatesových věnovala zhruba 300 milionů dolarů (7,1 miliardy korun) na vývoj vakcíny proti novému koronaviru. „Jedním z důvodů, proč jsme se do toho zapojili, je fakt, že nechceme, aby první vakcíny šly do zemí, které nejvíc zaplatí,” řekla Gatesová.

Gatesová pak vyjmenovala i další skupiny, které by měly dostat vakcínu mezi prvními. „Tady ve Spojených státech by měli být první na řadě černoši, staří lidé či osoby se základními příznaky onemocnění,” poukázala na nejvíce ohrožené skupiny.

„Spojené státy většinou hrají důležitou roli při řešení globálních problémů, takže místo toho, aby se distancovaly od WHO, by se měly zapojit do spolupráce s ostatními zeměmi a neměly by pouze svalovat vinu na ostatní. Je to ošemetná situace,” kritizoval Gates Spojené státy a naopak vyzdvihl chování evropských zemí, které se snaží o spolupráci.