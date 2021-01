Lék z protilátek, který podali Trumpovi, má stoprocentní úspěšnost

Studie byla provedena na vzorku 400 lidí v USA, kteří sdíleli domácnost s někým, kdo byl zrovna nemocný covidem-19. Z prozatímních výsledků plyne, že u žádného z účastníků, kterým byl lék podán, se neprojevil příznakový průběh infekce. Celková virová nálož se snížila asi o padesát procent, a to včetně asymptomatických případů.

Peter Horby, profesor univerzity v Oxfordu, který se účastní zkušebních analýz, loni v září oznámil, že dosavadní testování léku „nepřináší žádné znepokojující a nebezpečné signály ohledně jeho bezpečnosti“. „Tento typ léků založený na umělých protilátkách se už delší dobu hojně používá při léčbě zánětlivých stavů a rakovin. Jsou dostatečně bezpečné a jejich složení je srozumitelné. Myslím si, že v tuto technologii máme důvěru,“ řekl a dodal: „Je to jeden z nejslibnějších léků.“

REGN-COV je směs dvou monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2. Obě protilátky se vážou na dvě různá místa v proteinu, tím blokují schopnost viru navázat se na hostitelskou buňku. Použití dvou různých protilátek brání vzniku mutace, která by viru umožnila vyvinout si rezistenci.

Podle stanice NBC by mohl lék REGEN-COV poskytnout okamžitou pasivní imunitu lidem, kteří jsou vystaveni riziku nákazy.

„Výsledky naznačují, že se může zmenšit množství viru v těle, a tím ovlivnit příznivý vývoj onemocnění,“ řekl George Yancopoulos, prezident společnosti Regeneron. Informace přicházejí zhruba týden poté, co americký farmaceutický koncern Eli Lilly uvedl, že její podobný preparát s názvem Bamlanivimab byl ve Spojených státech podáván pacientům v několika domovech pro seniory a u 80 procent z nich zabránil propuknutí onemocnění covid-19.

Trump ho sice označil za „požehnání v léčbě covid-19“ s tím, že bude usilovat o to, aby se dostal ke všem nemocným Američanům, kteří by za něj neměli nic platit. Vláda proto nakoupila stovky tisíc dávek a odeslala je do nemocnic po celé zemi.