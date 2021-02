Krematoria hlásí nápor, v Karlových Varech kolabuje

Také českobudějovické krematorium zatím větší problémy nemá, přestože očekává do budoucna větší nápor. „Těla zesnulých zatím nikam převážet nemusíme. Denně zpopelníme asi deset těl. Stíháme, a to i přesto, že nám funguje jedna kremační pec, protože druhá se opravuje. V příštím týdnu by ale už měla být v provozu. Očekávám, že by nárůst počtu těl mohl přijít v polovině března. Přesto bychom ale měli stíhat, protože na jihu Čech je kapacita krematorií například oproti severu dostatečná,“ uvedla Kateřina Vrbová, ředitelka českobudějovického krematoria.

Podle ředitele Pohřební a hřbitovní služby města Brna Michala Tomáška je zatím situace zvládnutelná. „Fungujeme, zvládáme to, dokonce teď přijímáme i nebožtíky z části Olomouckého kraje. Apelujeme ale na to, aby se i na nás myslelo při očkování, protože pokud by onemocnělo více lidí, mohlo by to ohrozit provoz,“ řekl Právu Tomášek.