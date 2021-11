Koupit si samotest? Na mnoha místech vůbec nejsou

„Chce to vynaložit větší úsilí. Testy jsme neměli maximálně dvě hodiny, a to, když byly zrovna na cestě ze skladu k nám,“ řekla Právu vedoucí lékárny Na Letné Pavla Brázdilová. V lékárně U Červeného kostela měli maximálně půldenní výpadek. „Poptávka je velká, snažíme se. V této chvíli testy máme,“ informovala vedoucí lékárny.

Například ale testovací místo v Pomezí nad Ohří, tedy na hraničním přechodu do SRN, kudy jezdí nejvíce pendlerů, je otevřeno každý den pro antigenní i PCR testy od šesti ráno do deseti večer. Každý den včetně víkendů je otevřeno i v testovacím místě Aquaforum ve Františkových Lázních, a to pro oba druhy testování od sedmi ráno do osmi do večera.