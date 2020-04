Koronavirus může v Africe zabít přes tři miliony lidí, pošlete peníze, vyzvalo svět OSN

Afrika by do konce letošního roku mohla mít v lepším případě 300 tisíc obětí koronavirové nákazy, v horším 3,3 milionu mrtvých a 1,2 miliardy nakažených virem Sars-CoV-2. Oznámila to Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA). Žádá proto svět o pomoc ve výši minimálně 100 miliard dolarů (2,5 bilionu korun).